Контрразведка Польши обвиняет Туска в нарушениях при проведении ремонта самолета Качиньского
21 марта 2017 - 17:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Военная контрразведка Польши обратилась в прокуратуру страны с заявлением о проведении расследования действий бывшего премьер-министра Дональда Туска при проведении ремонта президентского самолета Ту-154, на котором развился экс-президент Польши Лех Качиньский.
По словам министра обороны Польши Антони Мачеревича, речь идет не о халатности, а о должностном преступлении при заключении контракта на техобслуживание польского борта №1 в 2009 году, пишет Lenta.ru со ссылкой на Gazeta Polska Codziennie.
«Достаточно сказать, что тендер на ремонт самолета был проведен с грубыми нарушениями. Представители компании Polit Elektronik (подрядчик - ред.) уведомила (российскую фирму) «Авикор» о том, что ремонт будет проходить на ее заводе в Самаре за несколько месяцев до оглашения итогов конкурса», - отметил Мачеревич.
Ту-154 ВВС Польши упал под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. В результате аварии погибли все 96 человек, находившихся в самолете, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) , проводивший расследование с российской стороны, причиной авиакатастрофы назвал ошибку пилотов.
Дональд Туск — польский и европейский политик, возглавлял кабинет министров Польши с ноября 2007 по сентябрь 2014 года. С 1 декабря того же года занимает должность председателя европейского Совета.
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