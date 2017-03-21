Apple выпустила красный iPhone 7 и новый iPad

PanARMENIAN.Net - Компания Apple выпустила красные iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Они сделаны в партнерстве с благотворительной организацией RED, которая помогает в борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Компания также представила новый iPad (название которого лишилось всяческих приставок). Обе новинки будут доступны для заказа с вечера 24 марта, пишет TJ.

Будут доступны красные iPhone 7 объемом памяти в 128GB и 256GB, стоимость составит от $749.

Согласно информации Apple, новый iPad получил 9.7-дюймовый экран с разрешением 2048 на 1536 пикселей. Внутри устройства находится 64-битный процессор А9 и аккумулятор, позволяющий планшету работать до десяти часов на одном заряде. Толщина нового устройства составила 7.5 миллиметров.

С каждой покупки Apple отчисляет часть денег в фонд RED. За 10 лет сотрудничества вклад составил 130 миллионов долларов. Apple выпускает красные айподы, наушники Beats и аксессуары.