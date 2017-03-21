Армения и ЕС парафировали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве
21 марта 2017 - 18:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения и Евросоюз 21 марта в Ереване парафировали новое рамочное соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял директора Европейской службы внешнеполитических действий по вопросам Восточного партнерства, России, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Люка Девина и руководителя подразделения главного директората Еврокомиссии по торговле Петроса Сурмелиса.
Налбандян выразил уверенность в том, что документ откроет новую страницу в отношениях Армении с Евросоюзом и странами-членами организации. Он подчеркнул, что соглашение будет подписано в 2017 году, и добавил, что оно отразит глубину, уровень и объем отношений между Арменией и ЕС. Глава армянского МИД подчеркнул, что документ свидетельствует о той важности, которую Армения придает сотрудничеству с ЕС.
За встречей последовало парафирование соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом.
От имени Республики Армения документ парафировали заместитель министра иностранных дел Карен Назарян и переговорщик по торговым вопросам, первый заместитель министра по экономическому развитию и инвестициям Гарегин Мелконян. От имени ЕС документ подписали директор Европейской службы внешнеполитических действий по вопросам Восточного партнерства, России, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Люк Девин и руководитель подразделения главного директората Еврокомиссии по торговле Петрос Сурмелис.
Переговоры между Арменией и Европейским союзом о Соглашение об ассоциации велись с 2009 года, однако документ так и не был подписан, так как в сентябре 2013 года, после переговоров президентов Армении и России Серж Саргсян неожиданно заявил, что Армения намерена присоединится к инициированному Россией Евразийскому экономическому союзу, что автоматически исключило подписание Соглашения об ассоциации. Документ предполагал не только политические отношения нового уровня, но также и создание зоны свободной торговли.
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