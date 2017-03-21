Премьер Венгрии предлагает запретить логотип пива Heineken за использование символов коммунизма

PanARMENIAN.Net - Парламент Венгрии обсудил законопроект по запрету использования нацисткой и коммунистической символики в коммерческих целях. Под ограничение может попасть марка пива Heineken, использующая в качестве логотипа красную звезду.

С подобной инициативой выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который планирует участвовать в выборах в 2018 году. По его мнению, у правительства существует «моральное обязательство» по которому необходимо запретить коммерческое использование скрещенных стрел, серпов и молотов, звезд и свастики, пишет TJ со ссылкой на Reuters.

В парламенте начали обсуждать этот проект, согласно которому за использование нацисткой или коммунистической символики организация может получить штраф до семи миллионов долларов и тюремный срок.

По словам заместителя премьер-министра Жолта Шемьена, запрет также может быть связан с конфликтом между производителями пива и компанией Heineken. Однако он также отметил, что логотип марки «носит очевидное политическое содержание». Пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач и представители компании Heineken отказались от комментариев.

Звезда на логотипе Heineken появилась еще в 19-ом веке, после чего становилась бесцветной во время Второй мировой. Красный цвет логотипа вернулся снова в 1991 году.

В апреле 2016 года КПРФ предложила запретить логотип Heineken за использование государственного символа Советского союза. По мнению авторов, красная звезда уже не используется, но напоминает гражданам о великой победе.