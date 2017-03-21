В Ереване открылась галерея уникальных кукол ручной работы

PanARMENIAN.Net - Галерея кукол, в которой представлены около 300 кукол ручной работы армянских и зарубежных мастеров, открылась 21 марта в Ереване.

«Сегодня состоялось долгожданное открытие Галереи кукол. В постоянной экспозиции представлены работы 16-ти армянских мастеров, а также экспонаты из коллекции Алис Навасардян, проживающей в Лос-Анджелесе. Она предоставила в дар галерее около 200 кукол-сувениров», - сообщила журналистам арт-директор галереи Марина Хачманукян.

По ее словам, коллекция галереи постоянно будет пополняться как работами местных кукольных мастеров, так и армянских мастеров, проживающих за рубежом, пишет «Новости-Армения».

«В галерее два выставочных зала. В первом представлены куклы, выполненные в традиционном армянском стиле, а во втором – куклы свободного стиля, в традиционных костюмах других национальностей, куклы-портреты и так далее. Все экспонаты являются исключительными образцами ручной работы»,- сказала Хачманукян.

В свою очередь министр культуры Армении Армен Амирян подчеркнул, что в фондах Минкульта есть около 1000 кукол, которые со временем также будут представлены в галерее.

«Это первый пример сотрудничества государства с частным инвестором - было инвестировано около 60 тысяч долларов, и этот процесс в будущем будут продолжен»,- сказал Амирян, добавив, что в областях Армении будут организованы передвижные выставки.

Галерея расположена на улице Абовяна в Ереване, в доме, в котором в 1921 году несколько месяцев жил Ованнес Туманян.