В Ереване открылась галерея уникальных кукол ручной работы
21 марта 2017 - 19:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Галерея кукол, в которой представлены около 300 кукол ручной работы армянских и зарубежных мастеров, открылась 21 марта в Ереване.
«Сегодня состоялось долгожданное открытие Галереи кукол. В постоянной экспозиции представлены работы 16-ти армянских мастеров, а также экспонаты из коллекции Алис Навасардян, проживающей в Лос-Анджелесе. Она предоставила в дар галерее около 200 кукол-сувениров», - сообщила журналистам арт-директор галереи Марина Хачманукян.
По ее словам, коллекция галереи постоянно будет пополняться как работами местных кукольных мастеров, так и армянских мастеров, проживающих за рубежом, пишет «Новости-Армения».
«В галерее два выставочных зала. В первом представлены куклы, выполненные в традиционном армянском стиле, а во втором – куклы свободного стиля, в традиционных костюмах других национальностей, куклы-портреты и так далее. Все экспонаты являются исключительными образцами ручной работы»,- сказала Хачманукян.
В свою очередь министр культуры Армении Армен Амирян подчеркнул, что в фондах Минкульта есть около 1000 кукол, которые со временем также будут представлены в галерее.
«Это первый пример сотрудничества государства с частным инвестором - было инвестировано около 60 тысяч долларов, и этот процесс в будущем будут продолжен»,- сказал Амирян, добавив, что в областях Армении будут организованы передвижные выставки.
Галерея расположена на улице Абовяна в Ереване, в доме, в котором в 1921 году несколько месяцев жил Ованнес Туманян.
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