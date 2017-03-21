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Эрдоган назвал расширение своих президентских полномочий лучшим ответом «жестокой фашистской» Европе

Эрдоган назвал расширение своих президентских полномочий лучшим ответом «жестокой фашистской» Европе
21 марта 2017 - 19:12 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что голосование за расширение его полномочий на референдуме станет лучшим ответом «фашистской и жестокой» Европе.

«Эта Европа - как до Второй мировой войны: расистская, фашистская, жестокая Европа. Антиисламская и антитурецкая Европа», - заявил Эрдоган 21 марта на митинге в Анкаре, пишет BBC.

Отношения между Турцией и Европой серьезно обострились после того, как несколько стран запретили въезд турецким политикам, которые собирались провести встречи с согражданами в преддверии референдума. Из-за этого конфликта турецкие власти уже неоднократно заявляли о расцвете фашизма в Европе.

20 марта канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз призвала Турцию прекратить сравнения с нацистами и заявила, что Берлин сохраняет за собой право блокировать будущие приезды турецких чиновников, если они не будут соответствовать немецким законам. 21 марта один из соратников Меркель, вице-президент Христианско-демократического союза (ХДС) Фолькер Буфье призвал вообще запретить въезд в страну турецким политикам.

«Достаточно. Мы не рады Эрдогану и его правительству в этой стране, это должно быть понятно», - заявил он радио DLF.

Немецкие СМИ сообщали, что Эрдоган планирует приехать в Германию в марте, чтобы призвать около 1.4 млн турецких граждан проголосовать за поправки к конституции на референдуме.

Буфье заявил, что подобный визит приведет в проблемам с безопасностью. «Тот, кто оскорбляет нас таким образом, не может надеется, что мы отправим тысячи полицейских для его защиты», - заявил он.

Комиссар ЕС Йоханнес Хан заявил, что перспективы вступления Турции в ЕС будут становиться еще менее реалистичными, если турецкие власти не поменяют курс и не вернутся к европейским ценностям. «Угрозы - не способ ведения политики. Они делают невозможным разумный диалог», - заявил он.

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