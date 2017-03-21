Эрдоган назвал расширение своих президентских полномочий лучшим ответом «жестокой фашистской» Европе
21 марта 2017 - 19:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что голосование за расширение его полномочий на референдуме станет лучшим ответом «фашистской и жестокой» Европе.
«Эта Европа - как до Второй мировой войны: расистская, фашистская, жестокая Европа. Антиисламская и антитурецкая Европа», - заявил Эрдоган 21 марта на митинге в Анкаре, пишет BBC.
Отношения между Турцией и Европой серьезно обострились после того, как несколько стран запретили въезд турецким политикам, которые собирались провести встречи с согражданами в преддверии референдума. Из-за этого конфликта турецкие власти уже неоднократно заявляли о расцвете фашизма в Европе.
20 марта канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз призвала Турцию прекратить сравнения с нацистами и заявила, что Берлин сохраняет за собой право блокировать будущие приезды турецких чиновников, если они не будут соответствовать немецким законам. 21 марта один из соратников Меркель, вице-президент Христианско-демократического союза (ХДС) Фолькер Буфье призвал вообще запретить въезд в страну турецким политикам.
«Достаточно. Мы не рады Эрдогану и его правительству в этой стране, это должно быть понятно», - заявил он радио DLF.
Немецкие СМИ сообщали, что Эрдоган планирует приехать в Германию в марте, чтобы призвать около 1.4 млн турецких граждан проголосовать за поправки к конституции на референдуме.
Буфье заявил, что подобный визит приведет в проблемам с безопасностью. «Тот, кто оскорбляет нас таким образом, не может надеется, что мы отправим тысячи полицейских для его защиты», - заявил он.
Комиссар ЕС Йоханнес Хан заявил, что перспективы вступления Турции в ЕС будут становиться еще менее реалистичными, если турецкие власти не поменяют курс и не вернутся к европейским ценностям. «Угрозы - не способ ведения политики. Они делают невозможным разумный диалог», - заявил он.
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Жители российского села жалуются Путину на бесплатно раздающего хлеб армянского бизнесмена: «Мало дает!»
Последние новости
В Ереване открылась галерея уникальных кукол ручной работы По ее словам, коллекция галереи постоянно будет пополняться как работами местных кукольных мастеров, так и армянских мастеров, проживающих за рубежом
Армения и ЕС парафировали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Налбандян выразил уверенность в том, что документ откроет новую страницу в отношениях Армении с Евросоюзом и странами-членами организации
Apple выпустила красный iPhone 7 и новый iPad Они сделаны в партнерстве с благотворительной организацией RED, которая помогает в борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией
СБУ проверит представительницу Армении на «Евровидении» на предмет посещения Крыма Геращенко подчеркнул, что все участники «Евровидения» пройдут проверку СБУ перед конкурсом. Украинцы установят, был ли кто-нибудь из исполнителей в Крыму