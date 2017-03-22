ВС Азербайджана обстреляли карабахские позиции из снайперских винтовок
22 марта 2017 - 10:16 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь на 22 марта Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил нарушил режим прекращения огняо коло 35 раз. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Републики).
ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиции НКР более 400 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра, в том числе, из снайперских винтовок.
Наиболее интенсивный огонь из снайперских винтовок противник вел на восточном и северо-восточном участков (31 выстрел).
Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают уверенно нести боевое дежурство, прибегая к ответным действиям только в случае крайней необходимости.
В ночь на 21 марта Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня около 40 раз. В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций 300 выстрелов.
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Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
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