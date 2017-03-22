ВС Азербайджана обстреляли карабахские позиции из снайперских винтовок

PanARMENIAN.Net - В ночь на 22 марта Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил нарушил режим прекращения огняо коло 35 раз. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Републики).

ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиции НКР более 400 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра, в том числе, из снайперских винтовок.

Наиболее интенсивный огонь из снайперских винтовок противник вел на восточном и северо-восточном участков (31 выстрел).

Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают уверенно нести боевое дежурство, прибегая к ответным действиям только в случае крайней необходимости.

В ночь на 21 марта Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня около 40 раз. В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций 300 выстрелов.