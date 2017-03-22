Саргсян провел ряд встреч с высокопоставленными чиновниками в ОАЭ
22 марта 2017 - 10:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян с рабочим визитом отбыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В аэропорту Абу-Даби президента Республики Армения встречал вице-премьер ОАЭ, министр по президентским вопросам Шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян.
После торжественной церемонии встречи президент Республики Армения провел беседу с Шейхом Мансуром ибн Зайдом аль-Нахайяном. Саргсян выразил благодарность за организацию в дружественных Объединенных Арабских Эмиратах форума, посвященного инвестиционным возможностям Армении. Он отметил, что это сделано согласно достигнутым в ходе его предыдущего посещения ОАЭ договоренностям в короткие сроки.
Саргсян выразил надежду, что итоги форума, так же, как и предстоящие договоренности с Шейхом Мансуром ибн Зайдом аль-Нахайяном, внесут свой серьезный вклад и будут играть важную роль в деле дальнейшего развития армяно-эмиратских отношений.
Глава армянского государства провел обстоятельную беседу об инвестиционном форуме «Армения - Объединенные Арабские Эмираты» также с министром экономики ОАЭ Султаном аль-Мансури.
Ранее стало известно, что граждане ОАЭ смогут посещать Армению без визы.Правительство Армении на заседании 16 марта приняло соответствующее решение.
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Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
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