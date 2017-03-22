Нетаньяху: Израиль продолжит наносить удары по целям на территории Сирии
22 марта 2017 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит наносить удары по целям на территории Сирии, о чем он уведомил президента России Владимира Путина.
«Если есть возможность оперативного исполнения и данные разведки - мы атакуем, и это будет так продолжаться», - сказал Нетаньяху на брифинге в ходе своего визита в Китай о своем разговоре с Путиным. По его словам, Россия не устанавливала для Израиля ограничений по действиям в Сирии., пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Маарив».
Ранее СМИ сообщали, что системы противовоздушной обороны Сирии вечером 20 марта сбили один из бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) Израиля на юго-западе страны. По информации телеканала, разведывательный беспилотник был поражен сирийскими военными после того, как нарушил воздушное пространство арабской республики в провинции Эль-Кунейтра.
Представитель Армии обороны Израиля, что израильский беспилотник упал накануне на территории Сирии, но не потому что был сбит.
В ночь на 17 марта израильская авиация была обстреляна с земли после того, как атаковала цели на территории САР. Тогда сирийская армия заявила, что зенитчикам удалось сбить один из самолетов, участвовавших в налете. Израильтяне, в свою очередь, отрицают наличие потерь и говорят, что одна из сирийских ракет была перехвачена системой ПРО. Целью удара они назвали колонну с оружием для бойцов ливанского движения «Хезболлах», которые сражаются на стороне президента Башара Асада.
Комментируя произошедшее, министр обороны Израиля Авигдор Либерман 19 марта заявил, что будет и впредь пресекать поставки оружия «Хезболлах», а также пригрозил уничтожать батареи ПРО Сирии, если те вновь откроют огонь по самолетам, задействованным в выполнении этой задачи.
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Жители российского села жалуются Путину на бесплатно раздающего хлеб армянского бизнесмена: «Мало дает!»
Последние новости
В состав миссии наблюдателей от СНГ на парламентских выборах в Армении вошли 171 человек Миссия наблюдателей от СНГ продолжает мониторинг избирательной кампании по парламентским выборам в Армения.
В Ереване откроется выставка к 80-летию живописца Рудольфа Хачатряна На выставке будут представлены произведения как из частных коллекций, так и из Национальной галереи Армении и ереванского Музея современного искусства.
Джейн Остин дважды подделала записи о собственной свадьбе Обе записи сообщали о скором замужестве Джейн Остин из Стивентона. В первом случае говорилось, что Остин выйдет замуж за Генри Фредерика Говарда Фицуильяма из Лондона. Во втором — что она собирается сочетаться браком с Эдмундом Артуром Уильямом Мортимером из Ливерпуля
Германия сокращает экспорт вооружений в Турцию «Принятие во внимание прав человека всегда имеет особое значение при решениях в отношении экспорта вооружений», - говорится в официальном ответе на депутатский запрос