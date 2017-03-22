Джейн Остин дважды подделала записи о собственной свадьбе

PanARMENIAN.Net - Английская писательница Джейн Остин в подростковом возрасте подделала две записи в брачном реестре городка Стивентон (графство Гэмпшир) о собственной свадьбе.

Обе записи сообщали о скором замужестве Джейн Остин из Стивентона. В первом случае говорилось, что Остин выйдет замуж за Генри Фредерика Говарда Фицуильяма из Лондона. Во втором — что она собирается сочетаться браком с Эдмундом Артуром Уильямом Мортимером из Ливерпуля. Существовал ли кто-то из этих мужчин на самом деле или оба они были выдуманы, неизвестно, пишет Meduza со ссылкой на BBC.

Джейн Остин имела доступ к брачному реестру, поскольку ее отец Джордж Остин был настоятелем местного прихода.

Записи были сделаны в конце XVIII века в реестре, охватывающем период с 1755 по 1812 годы. Документы хранятся в архивах Гэмпшира — и будут представлены на выставке «Таинственная мисс Остин», которая пройдет в Винчестере в мае в честь 200-летия со дня смерти писательницы.

Представитель окружного совета Гэмпшира Эндрю Гибсон заявил, что документы раскрывают другую, малоизвестную, сторону характера Джейн Остин - а именно то, каким озорным она была подростком.

Джейн Остин никогда не была замужем. В 20 лет у нее был краткий роман с соседом Томасом Лефроем, однако обе семьи сочли этот брак непрактичным. Остин дважды упоминала имя Томаса Лефроя в письмах к своей сестре Кассандре.

Тема брака — одна из центральных в творчестве Остин. Самый известный ее роман «Гордость и предубеждение» начинается так: «Все знают, что молодой человек, располагающий средствами, должен подыскивать себе жену».