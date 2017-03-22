Джейн Остин дважды подделала записи о собственной свадьбе
22 марта 2017 - 11:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Английская писательница Джейн Остин в подростковом возрасте подделала две записи в брачном реестре городка Стивентон (графство Гэмпшир) о собственной свадьбе.
Обе записи сообщали о скором замужестве Джейн Остин из Стивентона. В первом случае говорилось, что Остин выйдет замуж за Генри Фредерика Говарда Фицуильяма из Лондона. Во втором — что она собирается сочетаться браком с Эдмундом Артуром Уильямом Мортимером из Ливерпуля. Существовал ли кто-то из этих мужчин на самом деле или оба они были выдуманы, неизвестно, пишет Meduza со ссылкой на BBC.
Джейн Остин имела доступ к брачному реестру, поскольку ее отец Джордж Остин был настоятелем местного прихода.
Записи были сделаны в конце XVIII века в реестре, охватывающем период с 1755 по 1812 годы. Документы хранятся в архивах Гэмпшира — и будут представлены на выставке «Таинственная мисс Остин», которая пройдет в Винчестере в мае в честь 200-летия со дня смерти писательницы.
Представитель окружного совета Гэмпшира Эндрю Гибсон заявил, что документы раскрывают другую, малоизвестную, сторону характера Джейн Остин - а именно то, каким озорным она была подростком.
Джейн Остин никогда не была замужем. В 20 лет у нее был краткий роман с соседом Томасом Лефроем, однако обе семьи сочли этот брак непрактичным. Остин дважды упоминала имя Томаса Лефроя в письмах к своей сестре Кассандре.
Тема брака — одна из центральных в творчестве Остин. Самый известный ее роман «Гордость и предубеждение» начинается так: «Все знают, что молодой человек, располагающий средствами, должен подыскивать себе жену».
Самое значимое
Об этом стало известно в ходе визита премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Лорийскую область, сообщает пресс-служба правительства Армении.
Студенты пяти ближневосточных стран в рамках проектов благодарности «Аврора» в период до 2023 года смогут получать гранты на обучение в Американском университете Армении.
Сторонники доставившего хлеб вооруженной группе «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) Артура Саркисяна в 18:00 (по ереванскому времени) соберутся на площади Свободы в Ереване.
Согласно отчету Совета Европы, в Армении на 10 тысяч заключенных приходится 95.5 летальных исходов, тогда как средний показатель по Европе составляет 27.3 смертей
Partner news
Последние новости
Кандидата в президенты Франции подозревают в организации встречи ливанского миллиардера с Путиным за $50 000 Экс-премьер Франции, кандидат в президенты от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон стал фигурантом сразу двух скандалов.
В парламенте Шотландии ведутся двухдневные дебаты по референдуму о независимости Шотландские депутаты 22 марта проголосуют за либо против проведения референдума. Против выступают лейбористы, либерал-демократы и консерваторы
Россия не снимет ограничения на ввоз продуктов из Турции Россельхознадзор не планирует снимать действующие ограничения на ввоз продуктов из Турции. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.
В Ереване откроется выставка к 80-летию живописца Рудольфа Хачатряна На выставке будут представлены произведения как из частных коллекций, так и из Национальной галереи Армении и ереванского Музея современного искусства.