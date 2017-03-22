В Ереване откроется выставка к 80-летию живописца Рудольфа Хачатряна
22 марта 2017 - 10:50 AMT
PanARMENIAN.Net - В центре искусств Гафесчяна 24 марта откроется выставка «Многомерный Рудольф Хачатрян», посвященная 80-летнему юбилею выдающегося армянского деятеля искусства.
На выставке будут представлены произведения как из частных коллекций, так и из Национальной галереи Армении и ереванского Музея современного искусства.
Цель центра искусств Гафесчяна – посредством ретроспективной выставки представить пройденный Рудольфом Хачатряном творческий путь – с 1950-ых по 2000-ые годы.
На выставке также будут представлены известные композиции Рудольфа Хачатряна на левкасе. Кроме того, посетители выставки увидят уникальные произведения позднего и раннего периода его творчества.
Армянский живописец, график и скульптор Рудольф Лорисович Хачатрян родился 4 марта 1937 года в Ереване. В 1952 году он встретился с Ервандом Кочаром – художником-новатором, создателем художественного принципа peinture dans I'espace (живопись в пространстве). Кочар становится его другом, духовным учителем и вводит в круг интеллектуальной элиты Армении. В 1955 году Рудольф Хачатрян впервые принял участие в республиканской выставке. А в 1961 году Государственная картинная галерея Армении приобретает серию выполненных им портретов деятелей культуры Армении. В 1969 году удостоился Первой премии Министерства культуры Армении за портрет композитора Комитаса. Художник скончался 15 августа 2007 года в Берлинской клинике после операции на сердце. Похоронен на Городском Пантеоне в г. Ереване.
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