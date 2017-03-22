Россия не снимет ограничения на ввоз продуктов из Турции

PanARMENIAN.Net - Россельхознадзор не планирует снимать действующие ограничения на ввоз продуктов из Турции. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

В начале марта 2017 года было опубликовано постановление правительства РФ, которое снимает запрет на поставки из Турции репчатого лука и лука-шалота, цветной капусты, брокколи, соли, жевательной резинки и гвоздик. Под запретом остаются поставки из Турции замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, свежих и охлажденных томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.

«Россельхознадзор не рассматривает возможности снятия оставшихся ограничений на ввоз турецких продуктов», — сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

В Минсельхозе отметили, что «вопрос полного или частичного снятия ограничений на поставки турецкой плодоовощной продукции на российский рынок должен обсуждаться в увязке со снятием турецкой стороной встречных ограничений в отношении российской продукции», пишет «Известия».

По данным Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП), власти Турции с 15 марта остановили выдачу лицензий на импорт российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и растительного масла. Это означает фактическое установление эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из РФ.

Министерство экономики Турции опровергло информацию о введении запрета, однако представитель торгпредства РФ в Анкаре сообщил, что министерство исключило Россию из числа стран, по отношению к которым действует нулевая ставка таможенной пошлины.