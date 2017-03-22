Кандидата в президенты Франции подозревают в организации встречи ливанского миллиардера с Путиным за $50 000
22 марта 2017 - 11:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-премьер Франции, кандидат в президенты от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон стал фигурантом сразу двух скандалов. Финансовая прокуратура Франции заподозрила его в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и использовании фиктивных документов при трудоустройстве своей супруги Пенелопы, в отношении которой ведется уголовное дело, пишет «Ведомости» со ссылкой на Le Monde. Роль Фийона в этом деле изучается с середины марта 2017 года.
Дело в отношении Пенелопы Фийон началось с публикации в еженедельнике Le Canard Enchaîné. Это же издание опубликовало расследование, из которого следует, что Фийон мог организовать встречи ливанского миллиардера Фуада Махзуми с президентом России Владимиром Путиным и гендиректором Total Патриком Пуянне в июне 2015 г. в рамках Петербургского экономического форума, пересказывает детали BFMTV. В начале 2015 г. трубопроводный консорциум ливанца Future Pipe Industries подписал с консалтинговой компанией экс-премьера 2F Conseil контракт на 46 000 евро ($50 000).
Фийон, называвший Путина другом, а русских – великой нацией, ранее опровергал, что российское правительство или компании были его клиентами и платили ему деньги, напоминает Politico. Обстоятельства расследования штаб не прокомментировал.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии Bloomberg охарактеризовал изложенную французским изданием информацию как «очередной фейк».
2F Conseil была основана за несколько месяцев до ухода Фийона с поста премьер-министра, который он занимал в правительстве Николя Саркози с 2007 г., и избрания в парламент. По закону французские депутаты не имеют права управлять консалтинговым бизнесом, если он был создан после их избрания. Критики утверждают, что действия экс-премьера противоречили если не букве, то духу закона.
Фийон, три месяца назад считавшийся фаворитом предвыборной гонки, сейчас занимает лишь третью позицию с 17%. Популярность лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен Марин и лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона на этой неделе сравнялась – 26%.
Президентские выборы во Франции пройдут весной 2017 года. Первый тур состоится 23 апреля, второй — 7 мая.
Ранее определилось окончательное число кандидатов на пост президента Франции.
Читайте также:Кандидат в президенты Франции заявил о нежелании сближаться с Россией
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Жители российского села жалуются Путину на бесплатно раздающего хлеб армянского бизнесмена: «Мало дает!»
Последние новости
В состав миссии наблюдателей от СНГ на парламентских выборах в Армении вошли 171 человек Миссия наблюдателей от СНГ продолжает мониторинг избирательной кампании по парламентским выборам в Армения.
В Ереване откроется выставка к 80-летию живописца Рудольфа Хачатряна На выставке будут представлены произведения как из частных коллекций, так и из Национальной галереи Армении и ереванского Музея современного искусства.
Джейн Остин дважды подделала записи о собственной свадьбе Обе записи сообщали о скором замужестве Джейн Остин из Стивентона. В первом случае говорилось, что Остин выйдет замуж за Генри Фредерика Говарда Фицуильяма из Лондона. Во втором — что она собирается сочетаться браком с Эдмундом Артуром Уильямом Мортимером из Ливерпуля
Германия сокращает экспорт вооружений в Турцию «Принятие во внимание прав человека всегда имеет особое значение при решениях в отношении экспорта вооружений», - говорится в официальном ответе на депутатский запрос