Украина попросила США дать Киеву статус основного союзника вне НАТО

PanARMENIAN.Net - Верховная рада Украины обратилась к конгрессу США с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении Киеву статуса основного союзника вне НАТО и рассмотреть возможность заключить двустороннее оборонное соглашение.

Проект постановления № 6111 поддержали в среду 232 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Постановление вступает в силу с момента его принятия.

«Предоставление Украине статуса основного союзника вне НАТО и заключения двустороннего оборонного соглашения между Украиной и США будет иметь огромное влияние на прекращение российской агрессии против Украины, сдерживание агрессора и предотвращение разжигания войны в Европе. Это в интересах Украины, США, Европы и всего мира», — говорится в обращении Рады к конгрессу США.

Авторами постановления выступили депутат фракции Радикальной партии Олег Ляшко, лидер фракции «Народного фронта» Максим Бурбак, глава комитета Рады по иностранным делам Анна Гопко, глава фракции Блока Петра Порошенко Игорь Грынив и другие, передает РБК.

В пояснительной записке к постановлению указано, что Украина отказалась от собственного ядерного оружия, подписав в начале 1990-х годов Будапештский меморандум, в том числе в качестве шага навстречу интересам США, и тем самым внесла «беспрецедентный вклад» в уменьшение угрозы ядерной войны.

По мнению авторов постановления, «Россия грубо нарушила международное право», когда «захватила и незаконно аннексировала Крым», а единственным «адекватным ответом» на этот шаг может стать «существенное углубление двустороннего партнерства между Украиной и США».

В документе также указано, что статус «основного партнера США вне НАТО» предоставляется как государствам, которые находятся в состоянии мира, таким как Австралия, Новая Зеландия и Япония, так и странам, которые «находятся под угрозой военных действий, [таким] как Южная Корея, Афганистан или Израиль».

Авторы обращения к конгрессменам считают, что предоставление аналогичного статуса Украине будет иметь огромное влияние на «прекращение российской агрессии против Украины».

В Раде считают, что принятие этого проекта постановления не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины.

После утверждения постановления Верховной радой документ будет направлен конгрессу США Министерством иностранных дел Украины.