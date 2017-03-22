ООН: Армения входит в группу стран с высоким уровнем человеческого развития
22 марта 2017 - 16:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения уступает по индексу человеческого развития странам региона и почти половине стран СНГ. Об этом свидетельствует данные «Доклада ООН о человеческом развитии 2016» под названием «Человеческое развитие для всех и каждого».
Согласно докладу, Армения входит в группу стран с высоким уровнем человеческого развития и занимает 84-ое место из 188 стран в рейтинге ООН «Индекс человеческого развития». Данное место Армения делит с Украиной.
Однако Армения уступает по индексу человеческого развития России, которая входит в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития (49-ое место в рейтинге), а также странам из своей группы: Белоруссии (52), Казахстану (56), Ирану (69), Грузии (70), Турции (71) и Азербайджану (78).
При этом Армения в своей группе опережает Узбекистан (105-ое место), а также страны СНГ, вошедшие в группу со средним уровнем человеческого развития – Молдову (107), Туркменистан (111) и Кыргызстан (120).
Лидерами рейтинга являются государства с очень высоким уровнем человеческого развития - Норвегия, Австралия, Швейцария, Германия и Дания. Аутсайдеры рейтинга - страны с низким уровнем человеческого развития – Чад, Нигер и ЦАР.
В докладе отмечается, что в период 1990–2015 гг. во всех регионах мира средние показатели «человеческого развития» значительно улучшились, однако треть населения нашей планеты по-прежнему живет за чертой минимально допустимого уровня.
Авторы доклада отмечают, что бедность и лишения - удел не только жителей развивающихся стран. На сегодняшний день в промышленно развитых государствах свыше 300 миллионов человек живут за чертой бедности. В особо тяжелом положении оказались уязвимые слои населения - женщины и девочки, сельские жители, коренные народы, этнические меньшинства, инвалиды, мигранты и беженцы, а также лесбиянки, геи, бисексуала, трансгендеры и интерсексуалы.
«С серьезными ограничениями в области трудовой деятельности, образования и участия в политической жизни нередко сталкиваются мигранты и беженцы. Более 250 миллионов людей в различных странах мира подвергаются дискриминации на этнической почве», - отмечается в исследовании, передает АРКА.
Индекс человеческого развития (ИЧР) объединяет три базовых измерения человеческого развития. В частности, это ожидаемая продолжительность жизни при рождении, которая отражает способность вести долгую и счастливую жизнь; средняя продолжительность обучения и ожидаемая продолжительность обучения отражают способность овладевать знаниями; а также валовой национальный доход на душу населения отражает способность достигнуть достойного уровня жизни.
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Об этом стало известно в ходе визита премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Лорийскую область, сообщает пресс-служба правительства Армении.
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