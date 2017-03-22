В Армении арестован экс-командующий Армией обороны НКР Самвел Бабаян
22 марта 2017 - 17:27 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 22 марта арестован экс-командующий Армией обороны Республики Арцах (НКР) Самвел Бабаян. Об этом заявил депутат парламента НКР Айк Ханумян.
Как заявил депутат, об аресте он узнал от родственников Бабаяна. Причины ареста неизвестны, пишет Yerkir.am.
Член блока «Оганян - Раффи - Осканян» (ОРО), вице-президент партии «Наследие» Армен Мартиросян также подтвердил информацию об аресте Бабаяна. Сведения подтвердили также члены семьи экс-командующего АО НКР, пишет Радио Свобода.
Экс-командующий Армией обороны Республики Арцах, военный, политический и государственный деятель, генерал-лейтенант Самвел Бабаян в последнее время курировал деятельность блока «Оганян - Раффи - Осканян».
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Об этом стало известно в ходе визита премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Лорийскую область, сообщает пресс-служба правительства Армении.
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