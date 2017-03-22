ОДКБ: Около 2.5 тысяч выходцев из РФ воюют на стороне боевиков в Сирии

PanARMENIAN.Net - Порядка 2.5 тысяч выходцев из России воюют на стороне террористов в Сирии. Об этом 22 марта сообщил и.о. генсека Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков.

«Из России порядка двух - двух с половиной тысячи человек. Я беру и Кавказ», - сказал он, передает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Сирии на стороне боевиков сражаются около 4 тыс. выходцев из России. В июне 2016 года занимавший на тот момент пост генсека ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что в этой стране воюют около 10 тыс. выходцев из стран ОДКБ.

Как сообщили в конце февраля 2017 ГОДА в Генштабе ВС РФ, в результате авиаудара в районе населенного пункта Расм-эль-Айс юго-западнее Алеппо были ликвидированы 19 полевых командиров - выходцев с Северного Кавказа и Средней Азии.