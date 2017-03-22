ОДКБ: Около 2.5 тысяч выходцев из РФ воюют на стороне боевиков в Сирии
22 марта 2017 - 16:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Порядка 2.5 тысяч выходцев из России воюют на стороне террористов в Сирии. Об этом 22 марта сообщил и.о. генсека Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков.
«Из России порядка двух - двух с половиной тысячи человек. Я беру и Кавказ», - сказал он, передает ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Сирии на стороне боевиков сражаются около 4 тыс. выходцев из России. В июне 2016 года занимавший на тот момент пост генсека ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что в этой стране воюют около 10 тыс. выходцев из стран ОДКБ.
Как сообщили в конце февраля 2017 ГОДА в Генштабе ВС РФ, в результате авиаудара в районе населенного пункта Расм-эль-Айс юго-западнее Алеппо были ликвидированы 19 полевых командиров - выходцев с Северного Кавказа и Средней Азии.
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Жители российского села жалуются Путину на бесплатно раздающего хлеб армянского бизнесмена: «Мало дает!»
Последние новости
«Осканян-Раффи-Оганян»: Задержание Самвела Бабасяна имеет политический мотив Задержание бывшего командующего Армии обороны НКР, экс-министра обороны НКР, героя Арцаха генерал-лейтенанта Самвел Бабаяна было предсказуемо. Об этом говорится в распространенном 22 марта заявлении блока Оганян-Раффи-Осканян.
СНБ РА: Самвел Бабаян задержан в рамках уголовного дела по факту нелегального ввоза в страну ПЗРК «Игла» В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получены достоверные сведения о том, что лица, которые приобрели и перевезли компоненты ПЗРК, действовали с предварительного согласия Бабаяна и по его заказу
Турецкий суд принял решение об аресте Гюлена по обвинению в убийстве Гранта Динка Суд также выдал ордера на арест бывшего прокурора Зекерии Оза, адвоката Халиля Ибрагима Коджи, журналистов Фарука Мерджана, Экрема Думанлы и Адема Явуза Арслана. Они также проходят как обвиняемые по делу об убийстве Динка
Мастер из Уфы вырезал на грифелях карандашей 30 микро-скульптур по мотивам «Игры престолов» «Я создал новые коллекции микро-скульптур, скульптуры из графита основаны на знаках основных домов «Игры престолов» - дома Старков, дома Таргариенов, дома Баратеонов. В коллекции есть десница короля, белые ходоки, драконы и два меча», - сказал Фидаи