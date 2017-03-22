Фергюсон: У МЮ есть все шансы выиграть Лигу Европы
22 марта 2017 - 17:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон полагает, что у «красных дьяволов» есть все необходимое для победы в Лиге Европы в нынешнем сезоне.
«Дело в том, что мы никогда не выигрывали Лигу Европы. Никогда в своей истории не выигрывали Кубок УЕФА, как ранее назывался этот турнир. Нам выпал отличный жребий. Не хочу сказать, что МЮ точно выиграет турнир, но у них есть прекрасный шанс сделать это. Все-таки это европейский трофей. Победитель турнира получает место в Лиге чемпионов. Это дополнительный повод выиграть Лигу Европы», - сказал Фергюсон, передаетSoccer.
Ранее сообщалось, что 4 июня Фергюсон возглавит МЮ в благотворительном матче в честь полузащитника «красных дьяволов» Майкла Кэррика.
Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» в 1986-2013 гг. Под его руководством клуб 13 раз стал чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок Англии, два раза стал победителем Лиги чемпионов. В 1999 году после завоевания титулов чемпиона Англии, обладателя Кубка Англии и победителя Лиги чемпионов в одном сезоне был посвящен в рыцари.
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