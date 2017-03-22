«Терминатор» получит продолжение вопреки сообщениям о завершении франшизы
22 марта 2017 - 17:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Кинопродюсер Дэвид Эллисон опроверг слухи о том, что серия фильмов «Терминатор» не получит продолжения.
«Могу сказать, что мы приняли решение относительно будущего франшизы, и, поверьте мне, это невероятно яркое будущее. Думаю, это будет продолжение того, что поклонники так ждали со времени ленты «Терминатор 2: Судный день» (вторую часть эксперты считают лучшей в серии - ред.)», - заявил продюсер, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.
По его словам, официальный анонс появится в 2017 году.
Ранее в СМИ появились сообщения, что компания Paramount Pictures отложила на неопределенный срок планы по созданию шестой части франшизы.
Пятая часть серии, картина «Терминатор: Генезис» Алана Тэйлора вышла на экраны летом 2015-го и собрала по всему миру 440 миллионов долларов. Фильм, в котором Арнольд Шварценеггер вернулся к роли робота-убийцы Т-800, был неоднозначно принят прессой и зрителями.
Франшиза «Терминатор» повествует о войне сети управляемых искусственным интеллектом суперкомпьютеров «Скайнет» и остатков порабощенного ею человечества. Ленты серии собрали в прокате более 1,4 миллиарда долларов. Первую часть Джеймс Кэмерон снял в 1984 году.
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