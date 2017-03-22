Disney обвинили в краже персонажей при создании «Зверополиса»
22 марта 2017 - 17:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Голливудский сценарист Гэри Голдман подал в суд на кинокомпанию Disney, обвинив ее в заимствовании идей и персонажей при создании мультфильма «Зверополис» (Zootopia).
По словам Голдмана, Disney использовала в «Зверополисе» диалоги, сценарные ходы, а также образы главных и второстепенных героев, которых создал он. Сценарист утверждает, что в 2000 и 2009 годах предлагал продюсерам студии наработки своих идей, однако ему отказали. Голдман подчеркнул, что сюжет «Зверополиса» один в один повторяет его работу, передает Lenta.ru со ссылкой на Variety.
Представители Disney назвали обвинения голливудского сценариста ложными. «Это беспринципная попытка предъявить права на кассовую ленту, которую он не создавал», — заявили в студии.
«Зверополис» появился на экранах в марте 2016 года. Действие мультфильма происходит в мегаполисе, населенном животными. Главная героиня — крольчиха Джуди Хопс, офицер полиции, на примере которой создатели анимационной картины раскрывают проблемы гендерной адаптации женщин. «Зверополис» побил рекорд российского проката среди анимационных картин и стал самым кассовым мультфильмом в Китае. В феврале 2017-го лента получила премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».
Гэри Голдман написал сценарии таких фильмов, как «Большой переполох в маленьком Китае», «Морские котики», «Пророк», а также фантастического боевика «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером и его ремейка 2012 года.
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Жители российского села жалуются Путину на бесплатно раздающего хлеб армянского бизнесмена: «Мало дает!»
Последние новости
«Осканян-Раффи-Оганян»: Задержание Самвела Бабасяна имеет политический мотив Задержание бывшего командующего Армии обороны НКР, экс-министра обороны НКР, героя Арцаха генерал-лейтенанта Самвел Бабаяна было предсказуемо. Об этом говорится в распространенном 22 марта заявлении блока Оганян-Раффи-Осканян.
СНБ РА: Самвел Бабаян задержан в рамках уголовного дела по факту нелегального ввоза в страну ПЗРК «Игла» В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получены достоверные сведения о том, что лица, которые приобрели и перевезли компоненты ПЗРК, действовали с предварительного согласия Бабаяна и по его заказу
Турецкий суд принял решение об аресте Гюлена по обвинению в убийстве Гранта Динка Суд также выдал ордера на арест бывшего прокурора Зекерии Оза, адвоката Халиля Ибрагима Коджи, журналистов Фарука Мерджана, Экрема Думанлы и Адема Явуза Арслана. Они также проходят как обвиняемые по делу об убийстве Динка
Мастер из Уфы вырезал на грифелях карандашей 30 микро-скульптур по мотивам «Игры престолов» «Я создал новые коллекции микро-скульптур, скульптуры из графита основаны на знаках основных домов «Игры престолов» - дома Старков, дома Таргариенов, дома Баратеонов. В коллекции есть десница короля, белые ходоки, драконы и два меча», - сказал Фидаи