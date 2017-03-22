СБУ запретила въезд на Украину участнице «Евровидения» от РФ на 3 года

PanARMENIAN.Net - Служба безопасности Украины подготовила документы о запрете въезда на территорию страны российской певице Юлии Самойловой, которая выбрана для участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве. Об этом заявил на брифинге руководитель аппарата главы спецслужбы Александр Ткачук.

«Документы на закрытие Самойловой въезда сроком на 3 года подготовлены», - сказал он, пишет ТАСС.

По его словам, СБУ понимает последствия запрета либо же разрешения Самойловой посетить страну. Разрешение, по мнению Ткачука, может вызвать резкий протест со стороны украинских радикалов, а запрет - негативную реакцию со стороны РФ.

«Как сказал (глава СБУ) Василий Грицак, закон должен быть один для всех. Какие-либо поблажки и исключения будут обидны для людей, потому что это будет признак дискриминации», - сказал Ткачук. Он отметил, что СБУ примет решение в ближайшее время.

Ранее появились сообщения, что СБУ подготовила такой документ. Это связано с выступлением Самойловой на концерте в Крыму в 2015 году. Согласно постановлению кабмина Украины, это является нарушением. В Киеве заявляют, что иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова. Сама певица назвала угрозы запрета смешными.

20 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль сомневается в возможности замены представителя РФ на «Евровидении». Так он ответил на вопрос журналистов о том, сможет ли Россия проигнорировать конкурс или заменить своего представителя на «Евровидении», если Киев откажет Самойловой во въезде.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины проверит участницу «Евровидения-2017» от Армении Арцвик Арутюнян на предмет посещения Крыма.