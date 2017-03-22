В Ливерпуле проведут фестиваль к 50-летию легендарного альбома The Beatles
22 марта 2017 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Фестиваль, приуроченный к 50-летию выхода легендарного альбома группы The Beatles Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band (в переводе – «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера») состоится на стыке весны и лета на родине четверки, в Ливерпуле. Об этом сообщили организаторы фестиваля.
Планируется, что все 13 композиций, входящих в этот альбом, будут использованы как отправные точки для 13 различных культурных мероприятий. Все они пройдут с 25 мая по 16 июня на различных площадках города, включая известную улицу Хоуп-стрит, оба кафедральных собора, театр Ройал-Корт, концертный зал в Сент-Джордж Холле, ливерпульский филиал картинной галереи Тейт и другие.
В фестивале примут участие известные представители мира изобразительного искусства, музыки, танца, театра и литературы, в их числе американский композитор Джон Кейдж, художница из США Джуди Чикаго и ее британский коллега Джереми Деллер, британский сценарист и писатель Фрэнк Коттрелл-Бойс, танцевальная группа американского хореографа Марка Морриса и другие деятели искусства.
Одним из самых запоминающихся моментов фестиваля станет массовое исполнение на ипподроме Эйнтри песни She's Leaving Home - 6-й по счету композиции в альбоме, к которому присоединятся 64 певческих хора, передает ТАСС.
Вышедший в свет 1 июня 1967 года альбом Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band считается одним из наиболее влиятельных альбомов во всей истории рок-музыки. Он продержался 27 недель на первом месте в британских чартах и 15 недель - в хит-параде США. В 2003 году американский журнал The Rolling Stones назван его лучшим альбомом всех времен и народов.
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