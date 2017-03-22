Бордюжа: Количество попыток совершения терактов в странах ОДКБ растет
22 марта 2017 - 18:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший генсек Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа заявил, что количество попыток совершения терактов в странах ОДКБ увеличивается многократно.
«Количество терактов (на территории стран-участниц ОДКБ) снижается, но количество выявленных попыток проведений терактов, количество выявленных террористических групп увеличивается многократно»,- заявил
Бордюжа в ходе презентации публичного доклада Аналитической ассоциации ОДКБ «Угроза международного терроризма и религиозного экстремизма государствам-членам ОДКБ на центрально-азиатском и афганском направлениях».
При этом Бордюжа отметил высокий уровень взаимодействия силовых структур стран-участниц ОДКБ, которые помогают друг другу в вопросах противодействия терроризму и другим угрозам.
Бывший генсек ОДКБ также выразил уверенность, что Беларусь не повторит судьбу Украины.
По его мнению, «то, что там есть оппозиция, которая выступает, это только обогащает политическую жизнь Белоруссии, не более того».
Бордюжа отметил, что с точки зрения стабильности, Белоруссия — в лидерах, передает Sputnik-Армения.
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