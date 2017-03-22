Бордюжа: Количество попыток совершения терактов в странах ОДКБ растет

PanARMENIAN.Net - Бывший генсек Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа заявил, что количество попыток совершения терактов в странах ОДКБ увеличивается многократно.

«Количество терактов (на территории стран-участниц ОДКБ) снижается, но количество выявленных попыток проведений терактов, количество выявленных террористических групп увеличивается многократно»,- заявил

Бордюжа в ходе презентации публичного доклада Аналитической ассоциации ОДКБ «Угроза международного терроризма и религиозного экстремизма государствам-членам ОДКБ на центрально-азиатском и афганском направлениях».

При этом Бордюжа отметил высокий уровень взаимодействия силовых структур стран-участниц ОДКБ, которые помогают друг другу в вопросах противодействия терроризму и другим угрозам.

Бывший генсек ОДКБ также выразил уверенность, что Беларусь не повторит судьбу Украины.

По его мнению, «то, что там есть оппозиция, которая выступает, это только обогащает политическую жизнь Белоруссии, не более того».

Бордюжа отметил, что с точки зрения стабильности, Белоруссия — в лидерах, передает Sputnik-Армения.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали несколько десятков боевиков, готовивших провокацию с оружием. Об этом сообщил в Могилеве президент страны Александр Лукашенко. «Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря - в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там)», - сказал президент,