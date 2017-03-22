В Word появилась функция на основе искусственного интеллекта для исправления стилистики
22 марта 2017 - 18:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft добавила в тестовую версию Word из пакета Office 365 новую функцию на основе искусственного интеллекта. Она доступна через панель «Корректор» (Editor) и позволяет приложению не только исправлять грамматические ошибки, но и давать рекомендации пользователям по улучшению стилистики текста.
Панель «Корректор» работает схожим образом с функцией проверки правописания, исправляющей орфографические и пунктуационные ошибки, а также отображает список предложений по улучшению стиля.
К примеру, в английском тексте слова maybe и basically («может быть» и «в основном») будут помечены как вносящие неуверенность в том случае, если их можно удалить без потери смысла. При этом приложение не просто находит слова из определенного списка. Например, слово really («действительно») будет отмечено, если встретится в составе выражения вроде «действительно хорош». В таком случае лучше написать просто «хорош», и Word на это укажет. Если же автор задает вопрос «Действительно?», то программа поймет, что без этого слова не обойтись и не будет предлагать правку, пишет Ferra.ru.
Панель «Корректор» пришла на смену стандартной панели проверки орфографии и вызывается так же — по нажатию на F7 или из контекстного меню к подчеркнутому слову. Потенциальные грамматические ошибки Word подчеркивает двойной синей линией, а стилистические недочеты — желтым пунктиром. Помимо предложений по замене слов, в «Корректоре» целиком приводятся проблемные предложения, а также сопутствующие правила грамматики и пунктуации.
Первыми доступ к новой функции получили участники программы Office Insider. Панель «Корректор» доступна в Word из Office 356 начиная с версии 16.0.7409.1000.
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