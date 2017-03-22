Мастер из Уфы вырезал на грифелях карандашей 30 микро-скульптур по мотивам «Игры престолов»

PanARMENIAN.Net - Уфимский мастер Салават Фидаи вырезал на грифелях карандашей 30 микро-скульптур, посвященных американскому сериалу «Игра престолов». Увидеть работы можно будет на выставке в Сингапуре, сообщил сегодня журналистам Фидаи.

«Я создал новые коллекции микро-скульптур, скульптуры из графита основаны на знаках основных домов «Игры престолов» - дома Старков, дома Таргариенов, дома Баратеонов. В коллекции есть десница короля, белые ходоки, драконы и два меча», - сказал Фидаи, пишет ТАСС.

По его словам, экспозиция пройдет с 22 апреля по 4 июня в галерее K+ Curatorial Space в Сингапуре, будут выставляться 30 фигурок. 16 из них принадлежат телеканалу HBO и не будут воспроизводиться больше нигде, остальные 14 будут проданы частным коллекционерам по окончании выставки.

«Я работал над созданием 30 скульптур в течение 4 месяцев, с октября по февраль. Все скульптуры вырезаны из графита обычных карандашей. Я создаю скульптуры только специальным ножом со сменными лезвиями, под микроскопом. Размер скульптур - 5 мм в диаметре», - рассказал Фидаи.

«На создание одной скульптуры обычно уходит от 15 часов работы до нескольких дней. Особо сложные модели, например, Железный трон, я делал в течение 10 дней, с перерывами. Моя самая любимая из этой коллекции - статуя Титана Браавоса», - добавил он.

Фидаи имеет юридическое образование, но спустя 20 лет работы в сфере юриспруденции он решил заняться творчеством. С 2015 года Фидаи создал более 250 изображений, умещающихся на грифеле карандаша. По словам мастера, процесс создания фигурок занимает от нескольких часов до нескольких дней, и бывает, что из-за хрупкости материала скульптура ломается, когда уже почти готова.

По словам мастера, его работы пользуются спросом за рубежом, в основном в США и Австралии, цена микро-скульптур начинается от $1000. Среди последних работ - изображение президента США Дональда Трампа, скульптура Эйфелевой башни, фигурки Бэтмена и Дарта Вейдера. Их размеры - от 0.5 до 2 мм. На древке карандаша автор ставит подпись, которую можно увидеть только под микроскопом.

Премьера нового, седьмого сезона популярного американского телесериала «Игра престолов» (Game of Thrones) состоится 16 июля 2017 года. Зрители почти шесть лет следят за перипетиями жестокой войны, разворачивающейся в средневековом мире, созданном писателем Джорджем Мартином.