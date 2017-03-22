// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Турецкий суд принял решение об аресте Гюлена по обвинению в убийстве Гранта Динка

Турецкий суд принял решение об аресте Гюлена по обвинению в убийстве Гранта Динка
22 марта 2017 - 19:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Суд Стамбула принял решение об аресте оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и еще 5 человек в рамках расследования дела об убийстве главного редактора армяно-турецкой газеты «Агос» Гранта Динка.

Ранее турецкие суды неоднократно выдавали ордера на арест проживающего в США Гюлена, на которого Анкара возложила ответственность за организацию попытки переворота в ночь на 16 июля 2016 года.

Суд также выдал ордера на арест бывшего прокурора Зекерии Оза, адвоката Халиля Ибрагима Коджи, журналистов Фарука Мерджана, Экрема Думанлы и Адема Явуза Арслана. Они также проходят как обвиняемые по делу об убийстве Динка, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

Динк был убит 19 января 2007 года 17-летним националистом Огюном Самастом на пороге офиса своей газеты в Стамбуле. Самаст был арестован полицией на следующий день после преступления и в 2011 году приговорен судом к 22 годам и 10 месяцам тюремного заключения. Убийство Динка вызвало широкий резонанс в Турции. Его похороны превратились в многотысячную манифестацию, в которой приняли участие представители ряда стран и международных организаций.

В местной прессе неоднократно выдвигались версии, что к убийству Динка причастны ультранационалистические силы, а правоохранительные органы проявили халатность, не приняв мер для предотвращения преступления, хотя знали о нем. Во время расследования дела от должностей были отстранены ряд полицейских чинов Стамбула и провинции Трапизон, откуда убийца Динка прибыл в Стамбул. В январе 2015 года суд Стамбула выдал ордер на арест по делу Динка трех офицеров полиции Трапизона, которые обвиняются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Ссылки по теме:
Ermenihaber.am: Դինքի սպանության գործով Գյուլենին ձերբակալելու որոշում է կայացվել
Ria.ru: Турецкий суд санкционировал арест Гюлена по обвинению в убийстве журналиста
 Самое значимое
Стаж легальной работы в ЕАЭС может засчитываться гражданам Армении уже с 2017 годаСтаж легальной работы в ЕАЭС может засчитываться гражданам Армении уже с 2017 года
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Армия обороны Арцаха сбила беспилотник ВС Азербайджана OrbiterАрмия обороны Арцаха сбила беспилотник ВС Азербайджана Orbiter
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Армянская молодежь Петербурга выразила протест из-за проазербайджанского репортажа про ХоджалуАрмянская молодежь Петербурга выразила протест из-за проазербайджанского репортажа про Ходжалу
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Саргсян в в Брюсселе: Карабах движется к демократии, Азербайджан - к абсолютному авторитаризмуСаргсян в в Брюсселе: Карабах движется к демократии, Азербайджан - к абсолютному авторитаризму
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Partner news
 Статьи
«В твоей памяти»

История любви Монте и Седы

 Самое читаемое в разделе
Минобороны Армении опубликовало видео отражения атаки азербайджанских сил
Киселев: Знание русского жизненно важно для Армении, а вооружение Баку выгодно Еревану
Российские блогеры и журналисты направляются в Карабах в знак протеста против политики Азербайджана
Экс-глава СВР: В случае войны в Карбахе Азербайджан потеряет новые территории
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
«Осканян-Раффи-Оганян»: Задержание Самвела Бабасяна имеет политический мотив Задержание бывшего командующего Армии обороны НКР, экс-министра обороны НКР, героя Арцаха генерал-лейтенанта Самвел Бабаяна было предсказуемо. Об этом говорится в распространенном 22 марта заявлении блока Оганян-Раффи-Осканян.
СНБ РА: Самвел Бабаян задержан в рамках уголовного дела по факту нелегального ввоза в страну ПЗРК «Игла» В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получены достоверные сведения о том, что лица, которые приобрели и перевезли компоненты ПЗРК, действовали с предварительного согласия Бабаяна и по его заказу
Американские ученые предрекли Земле столкновение с Марсом Мейерс и его коллеги пришли к выводу, что Солнечная система является хаотической системой, то есть ее поведение чувствительно к изменению начальных условий
Мастер из Уфы вырезал на грифелях карандашей 30 микро-скульптур по мотивам «Игры престолов» «Я создал новые коллекции микро-скульптур, скульптуры из графита основаны на знаках основных домов «Игры престолов» - дома Старков, дома Таргариенов, дома Баратеонов. В коллекции есть десница короля, белые ходоки, драконы и два меча», - сказал Фидаи