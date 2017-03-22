Турецкий суд принял решение об аресте Гюлена по обвинению в убийстве Гранта Динка

PanARMENIAN.Net - Суд Стамбула принял решение об аресте оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и еще 5 человек в рамках расследования дела об убийстве главного редактора армяно-турецкой газеты «Агос» Гранта Динка.

Ранее турецкие суды неоднократно выдавали ордера на арест проживающего в США Гюлена, на которого Анкара возложила ответственность за организацию попытки переворота в ночь на 16 июля 2016 года.

Суд также выдал ордера на арест бывшего прокурора Зекерии Оза, адвоката Халиля Ибрагима Коджи, журналистов Фарука Мерджана, Экрема Думанлы и Адема Явуза Арслана. Они также проходят как обвиняемые по делу об убийстве Динка, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

Динк был убит 19 января 2007 года 17-летним националистом Огюном Самастом на пороге офиса своей газеты в Стамбуле. Самаст был арестован полицией на следующий день после преступления и в 2011 году приговорен судом к 22 годам и 10 месяцам тюремного заключения. Убийство Динка вызвало широкий резонанс в Турции. Его похороны превратились в многотысячную манифестацию, в которой приняли участие представители ряда стран и международных организаций.

В местной прессе неоднократно выдвигались версии, что к убийству Динка причастны ультранационалистические силы, а правоохранительные органы проявили халатность, не приняв мер для предотвращения преступления, хотя знали о нем. Во время расследования дела от должностей были отстранены ряд полицейских чинов Стамбула и провинции Трапизон, откуда убийца Динка прибыл в Стамбул. В январе 2015 года суд Стамбула выдал ордер на арест по делу Динка трех офицеров полиции Трапизона, которые обвиняются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.