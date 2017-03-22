«Осканян-Раффи-Оганян»: Задержание Самвела Бабасяна имеет политический мотив

PanARMENIAN.Net - Задержание бывшего командующего Армии обороны НКР, экс-министра обороны НКР, героя Арцаха генерал-лейтенанта Самвел Бабаяна было предсказуемо. Об этом говорится в распространенном 22 марта заявлении блока Оганян-Раффи-Осканян.

Ранее сообщалось, что служба национальной безопасности Армении подтвердила задержание экс-командующего Армией обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Самвела Бабаяна в рамках уголовного дела по факту контрабандного ввоза в страну переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла».

«Данный шаг властей был предсказуем. Организованная против альянса «Оганян-Раффи-Осканян» в селе Джрарат Армавирского марза очевидная провокация и массовые давления на штабы и кандидатов в депутаты от альянса преследовали цель посеять атмосферу страха и воспрепятствовать нашей деятельности. Сегодня перешли уже к иным методам.

Примечательно то, что этот шаг против Самвела Бабаяна подготавливался на протяжении последних дней посредством некоторых деятелей, а также явных и скрытых провластных СМИ», - говорится в заявлении.

ОРО оценивает данное поведение властей как «шаг, направленный на формирование в стране атмосферы страха и оказание посредством противозаконных методов влияния на результаты выборов».

Говорится, что альянс «Оганян-Раффи-Осканян» продолжает работать в естественном русле. На провокации мы не поддадимся.

«Наши структуры, кандидаты в депутаты и сторонники продолжат работать с утроенным энтузиазмом.

Призываем международное сообщество, наблюдательные миссии и дипломатических представителей держать в центре внимания связанное с Самвелом Бабаяном дело, имеющее явный политический подтекст и направленное против свободного волеизъявления наших граждан. Призываем политические силы, правозащитные организации, гражданское общество, наших соотечественников в Арцахе и диаспоре дать произошедшему адекватную оценку. Призываем наше общество и каждого гражданина страны сделать после случившегося соответствующие выводы, активно принять участие в избирательных процессах, консолидировано выступить за изменения и сформировать 2 апреля новую власть», - говорится в документе.

Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. Сообщается, что миссия продолжает свою работу.