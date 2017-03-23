ВС Азербайджана произвели более 370 выстрелов в направлении армянских позиций НКР

PanARMENIAN.Net - В ночь с 22 на 23 марта Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из ранокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня свыше 30 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)).В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 370 выстрелов.

Подразделения Армии обороны продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой и уверенно нести боевое дежурство.

В ночь на 22 марта Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил нарушил режим прекращения огняо коло 35 раз.ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиции НКР более 400 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра, в том числе, из снайперских винтовок.