Армянские боксеры выиграли две медали на турнире в Анапе
23 марта 2017 - 10:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Молодежная сборная Армении завоевала две бронзы на проходящем в Анапе турнире по боксу имени Николая Павлюкова.
Бронзовых медалей удостоились Артур Базеян (52 кг) и супертяжеловес Арман Мнацаканян. Об этом сообщает Федерация бокса Армении.
Под руководством второго тренера молодежной сборной Армена Акопяна в Анапу отправились 6 боксеров.
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