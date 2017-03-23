Армянские бадминтонисты принимают участие в турнире в Израиле
23 марта 2017 - 11:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянские юные бадминтонисты отправились в Израиль для участия в международном турнире. Об этом сообщил исполнительный директор Федерации бадминтона Армении Грачья Погосян.
По его словам, в турнире примут участие 3 армянских спортсмена.
«В Тель-Авиве выступят бадминтонисты двух юношеских возрастных групп – до 13 и 15 лет. В турнире до 13 лет Армению представит Элен Тиратурян, а до 15 лет – Гаяне Мамаджанян и Светлана Бояджян», - сказал тренер, передает НОК РА.
Он выразил уверенность, что армянские спортсмены хорошо выступят и займут призовые места.
«Они будут соревноваться, как в личном разряде, так и в парной игре. Мамаджанян и Бояджян вместе выступят в парном разряде. Светлана также сыграет в миксте с представителем Израиля. Тиратурян помимо одиночного разряда сыграет в паре с представителем Израиля», - сказал Погосян.
Отмечается, что команда отправилась под руководством главного тренера Элеоноры Месропян.
Соревнование пройдет с 23 по 25 марта. Армянские бадминтонисты стартуют 23 марта в одиночном разряде.
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