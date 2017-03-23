Армянские бадминтонисты принимают участие в турнире в Израиле

PanARMENIAN.Net - Армянские юные бадминтонисты отправились в Израиль для участия в международном турнире. Об этом сообщил исполнительный директор Федерации бадминтона Армении Грачья Погосян.

По его словам, в турнире примут участие 3 армянских спортсмена.

«В Тель-Авиве выступят бадминтонисты двух юношеских возрастных групп – до 13 и 15 лет. В турнире до 13 лет Армению представит Элен Тиратурян, а до 15 лет – Гаяне Мамаджанян и Светлана Бояджян», - сказал тренер, передает НОК РА.

Он выразил уверенность, что армянские спортсмены хорошо выступят и займут призовые места.

«Они будут соревноваться, как в личном разряде, так и в парной игре. Мамаджанян и Бояджян вместе выступят в парном разряде. Светлана также сыграет в миксте с представителем Израиля. Тиратурян помимо одиночного разряда сыграет в паре с представителем Израиля», - сказал Погосян.

Отмечается, что команда отправилась под руководством главного тренера Элеоноры Месропян.

Соревнование пройдет с 23 по 25 марта. Армянские бадминтонисты стартуют 23 марта в одиночном разряде.