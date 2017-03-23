Турецкий военнослужащий погиб в результате нападения курдских ополченцев
23 марта 2017 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Турецкий военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения в результате нападения курдских ополченцев на юго-востоке страны, сообщает РИА Новости агентство со ссылкой на данные турецких военных.
Отмечается, что инцидент произошел в провинции Хаккяри на юго-востоке страны. По данным турецких ВС, раны, полученные военнослужащими, не представляют угрозы для жизни.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК (Рабочей партией Курдистана) в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских лиц. Генштаб Турции сообщил об уничтожении за этот период около 10 тысяч членов РПК.
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