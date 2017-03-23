33 сотрудника разведки Пиночета в Чили получили тюремные сроки

PanARMENIAN.Net - В Чили 33 бывших сотрудника разведки диктатора Аугусто Пиночета приговорены к различным срокам заключения за похищение пятерых оппозиционеров.

Речь идет об инциденте в 1987 году, когда агенты Национального центра информации арестовали нескольких членов Коммунистической партии. Как выяснилось позже, после допросов их сбросили с вертолета в океан.

Подсудимые получили от трех до 15 лет тюремного заключения. По различным данным, за годы правления Пиночета в Чили по политическим мотивам были убиты более трех тысяч человек.

В настоящее время суды над бывшими сподвижниками диктатора идут постоянно. Сам он перед правосудием предстать не успел — Аугусто Пиночет умер в 2006 году.