В Бирмингеме прошли задержания в связи с терактом в Лондоне
23 марта 2017 - 11:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Британская полиция провела рейд в Бирмингеме в связи с терактом, который произошел в Лондоне 22 марта, передает Meduza со ссылкой на Sky News.
Ранее стало известно, что машина, на которой террорист сбивал пешеходов в центре столицы, могла быть арендована в Бирмингеме.
По данным ITV, были задержаны двое или трое жителей одного из домов на западе города.
Операция в Бирмингеме продолжалось около двух часов в ночь на 23 марта.
Днем 22 марта было совершено нападение на Парламент Великобритании. Террорист на внедорожнике сбил несколько прохожих на Вестминстерском мосту, а затем напал с ножом на полицейского. В результате нападения погибли пять человек, включая нападавшего, который был убит ответным огнем. Около 40 человек получили травмы.
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