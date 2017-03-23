Европейская народная партия поддержала РПА на выборах в Армении
23 марта 2017 - 12:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель Европейской народной партии (ЕНП) Жозеф Дол в преддверии предстоящих 2 апреля парламентских выборов направил видеообращение в поддержку Республиканской партии Армении (РПА).
«Эти выборы станут первыми после конституционного референдума в Армении в 2015 году, по итогам которого Армения стала парламентской республикой. Это также первые выборы, которые пройдут в рамках нового Избирательного кодекса, инициатором чего является РПА.
Между тем, эти выборы предоставляют возможность проверить прочность демократии в вашей стране. Очень важно, чтобы они прошли полностью свободно и прозрачно, в мирных условиях и в соответствии с международными стандартами. Уверен, что ваше руководство сделает все возможное, чтобы организовать именно такие выборы.
И это будет сделано не с целью удовлетворения международных партнеров, а в интересах вашей страны и ваших граждан. Превыше всяких сомнений то, что свободные и справедливые выборы являются предусловием для дальнейшего углубления отношений между Арменией и ЕС, которым придаст новый импульс парафированное недавно Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.
В первую очередь, это принесет пользу гражданам Армении, поскольку состоявшаяся демократия может сделать Армению сильнее», – отметил Жозеф Дол.
Он добавил, что «успешная реализация описанного процесса предполагает вовлеченность всех политических сил и гражданского общества Армении, однако основная ответственность лежит на РПА – как на правящей силе».
Обратившись к РПА, он отметил: «Я хочу, чтобы избиратели в вашей стране (Армении – ред.) продолжали доверять таким ответственным силам, как Республиканская партия Армении, и избегали проявлений популизма. Но для этого вы должны быть в состоянии услышать их и реагировать на их опасения и ожидания».
Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. Сообщается, что миссия продолжает свою работу.
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