Манучарян: Если мы хотим пробиться в финал ЧМ-2018, то должны побеждать
23 марта 2017 - 11:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Сборная Казахстана довольно сильная команда, но если мы хотим пробиться в финал чемпионата мира, то должны победить и вновь порадовать наших болельщиков. Об этом заявил нападающий армянской сборной и российского «Урала» Эдгар Манучарян, передает официальный сайт Федерации футбола Армении.
Футболист напомнил, что с матча против сборной Казахстана начиналась его карьера.
«Тогда мне было всего 17 лет, и многое уже стерлось в памяти, но кое-какие эпизоды той игры помню. Игра была довольно напряженной и завершилась вничью 3:3», — рассказал футболист.
Манучарян признался, что всегда с радостью принимает приглашение в сборную.
«Соскучился по своим товарищам по команде и той атмосфере, которая царит в сборной во время официальных матчей», — сказал он.
Что касается ожиданий от предстоящей игры с Казахстаном, форвард высказал мнение, что команда должна развить успех, которого команда добилась в игре с Черногорией.
«В игре с Черногорией ребята сотворили чудо, вырвав победу на последних секундах. Мы обязаны развить успех. Сборная Казахстана довольно сильная команда, но если мы хотим пробиться в финал чемпионата мира, то должны победить и вновь порадовать наших болельщиков», — отметил Манучарян.
Отборочный матч Армения-Казахстан состоится в воскресенье 26 марта в Ереване.
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