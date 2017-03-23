Манучарян: Если мы хотим пробиться в финал ЧМ-2018, то должны побеждать

PanARMENIAN.Net - Сборная Казахстана довольно сильная команда, но если мы хотим пробиться в финал чемпионата мира, то должны победить и вновь порадовать наших болельщиков. Об этом заявил нападающий армянской сборной и российского «Урала» Эдгар Манучарян, передает официальный сайт Федерации футбола Армении.

Футболист напомнил, что с матча против сборной Казахстана начиналась его карьера.

«Тогда мне было всего 17 лет, и многое уже стерлось в памяти, но кое-какие эпизоды той игры помню. Игра была довольно напряженной и завершилась вничью 3:3», — рассказал футболист.

Манучарян признался, что всегда с радостью принимает приглашение в сборную.

«Соскучился по своим товарищам по команде и той атмосфере, которая царит в сборной во время официальных матчей», — сказал он.

Что касается ожиданий от предстоящей игры с Казахстаном, форвард высказал мнение, что команда должна развить успех, которого команда добилась в игре с Черногорией.

«В игре с Черногорией ребята сотворили чудо, вырвав победу на последних секундах. Мы обязаны развить успех. Сборная Казахстана довольно сильная команда, но если мы хотим пробиться в финал чемпионата мира, то должны победить и вновь порадовать наших болельщиков», — отметил Манучарян.

Отборочный матч Армения-Казахстан состоится в воскресенье 26 марта в Ереване.