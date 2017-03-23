Экс-посол Армении в РФ Олег Есаян стал послом в Белоруссии

PanARMENIAN.Net - Бывший посол Армении в России Олег Есаян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом страны в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Соответствующий указ президент Армении Серж Саргсян подписал 23 марта. Есаян займет также должность постоянного полномочного представителя Армении в уставных и иных органах СНГ.

Другим указом главы государства, с должности посла в Белоруссии и полпреда в СНГ был освобожден Армен Хачатрян.

Президент Армении Серж Саргсян 10 марта подписал указ об освобождении Олега Есаяна от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Российской Федерации.Олег Есаян занимал пост посла Армении в РФ с 2010 — 2017 года. В ноябре 2016 гоа ему исполнилось 70 лет.