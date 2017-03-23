Экс-посол Армении в РФ Олег Есаян стал послом в Белоруссии
23 марта 2017 - 11:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший посол Армении в России Олег Есаян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом страны в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.
Соответствующий указ президент Армении Серж Саргсян подписал 23 марта. Есаян займет также должность постоянного полномочного представителя Армении в уставных и иных органах СНГ.
Другим указом главы государства, с должности посла в Белоруссии и полпреда в СНГ был освобожден Армен Хачатрян.
Президент Армении Серж Саргсян 10 марта подписал указ об освобождении Олега Есаяна от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Российской Федерации.Олег Есаян занимал пост посла Армении в РФ с 2010 — 2017 года. В ноябре 2016 гоа ему исполнилось 70 лет.
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