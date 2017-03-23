Вышел первый трейлер фильма «Тетрадь смерти» (видео)
23 марта 2017 - 12:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер фильма «Тетрадь смерти», снятого по мотивам одноименной манги японского писателя и сценариста Цугуми Обы, передает birdinflight.com.
Премьера картины запланирована на 25 августа 2017 года.
В центре сюжета — история студента, который однажды находит тетрадь, с помощью которой можно убивать людей, вписывая в нее их имена. Главный герой решает использовать тетрадь, чтобы вершить правосудие и разделываться с преступниками.
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