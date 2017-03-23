Армянские гимнасты вышли в финал этапа розыгрыша Кубка мира

PanARMENIAN.Net - Несколько армянских спортсменов вышли в финал этапа розыгрыша Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации гимнастики Армении Гарник Сароян, передает НОК РА.

22 марта в предварительных соревнованиях в упражнении махи на коне Артур Давитян занял 5 место и вышел в финал.

В этом же упражнении Арутюн Мердинян выбыл из дальнейшей борьбы. Артур Давтян занял 7 место также в вольных упражнениях.

На кольцах первым стал Артур Товмасян, а Ваагн Давтян занял третье место – оба спортсмена также в финале.

23 марта выступит армянский гимнаст Артур Давтян. Он будет состязаться в опорном прыжке, на параллельных брусьях и перекладине.