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Армянские гимнасты вышли в финал этапа розыгрыша Кубка мира

Армянские гимнасты вышли в финал этапа розыгрыша Кубка мира
23 марта 2017 - 13:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Несколько армянских спортсменов вышли в финал этапа розыгрыша Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации гимнастики Армении Гарник Сароян, передает НОК РА.

22 марта в предварительных соревнованиях в упражнении махи на коне Артур Давитян занял 5 место и вышел в финал.

В этом же упражнении Арутюн Мердинян выбыл из дальнейшей борьбы. Артур Давтян занял 7 место также в вольных упражнениях.

На кольцах первым стал Артур Товмасян, а Ваагн Давтян занял третье место – оба спортсмена также в финале.

23 марта выступит армянский гимнаст Артур Давтян. Он будет состязаться в опорном прыжке, на параллельных брусьях и перекладине.

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