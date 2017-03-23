Армянские гимнасты вышли в финал этапа розыгрыша Кубка мира
23 марта 2017 - 13:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Несколько армянских спортсменов вышли в финал этапа розыгрыша Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации гимнастики Армении Гарник Сароян, передает НОК РА.
22 марта в предварительных соревнованиях в упражнении махи на коне Артур Давитян занял 5 место и вышел в финал.
В этом же упражнении Арутюн Мердинян выбыл из дальнейшей борьбы. Артур Давтян занял 7 место также в вольных упражнениях.
На кольцах первым стал Артур Товмасян, а Ваагн Давтян занял третье место – оба спортсмена также в финале.
23 марта выступит армянский гимнаст Артур Давтян. Он будет состязаться в опорном прыжке, на параллельных брусьях и перекладине.
Самое значимое
Армянский спортсмен набрал 54.63 очка в короткой программе и 47.11 очка в произвольной программе, показав оба раза третий результат
В словенском Мариборе проходит чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия.
Впервые на чемпионате мира у Армении есть спортсмен в числе 30 лучших. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саргсян, обобщая итоги выступления армянских спортсменов.
4 марта на ковер вышли 4 армянских борца греко-римского стиля, из которых еще трое поднялись на пьедестал почета
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Турция ожидает, что Россия закроет офис сирийских курдов в Москве Об этом 23 марта заявил официальный представитель МИД Турции Хюсейн Мюфтюоглу.
Премьер Армении раскритиковал строителей дорог за медлительность и отлынивание Премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства РА 23 марта дал ряд поручений касательно решения проблем с дорогами в общинах республики.
Вышел трейлер третьего сезона «Фарго»: Юэн МакГрегор играет сразу две роли (видео) Премьера состоится 19 апреля на телеканале FX.
Шотландский режиссер готов вложить в создание киношколы в Армении $5 млн Карапетян поручил министру культуры Армену Амиряну изучить данное предложение и в течение недели установить связь с режиссером.