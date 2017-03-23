В египетском Асуане археологи нашли почти не разграбленную древнеегипетскую гробницу

PanARMENIAN.Net - Почти не разграбленная охотниками за сокровищами гробница, возраст которой составляет более 3800 лет, обнаружена в Верхнем Египте неподалеку от города Асуан.Об этом открытии сообщил глава департамента древностей министерства по делам древностей Египта Махмуд Афифи.

Погребальная камера, принадлежавшая родному брату одного из самых известных правителей города-острова Элефантина, расположенного в среднем течении Нила, была обнаружена археологической экспедицией из Испании на территории всемирно известного некрополя Куббат-эль-Хава. Сама гробница, по словам министра, «сохранилась полностью и находится в отличном состоянии».

Ее строительство и оформление были завершены в период правления XII династии фараонов Древнего Египта (1991-1783 годы до нашей эры).

Обнаруженные в усыпальнице предметы уникальны, поскольку сохранились именно в том «комплекте», который изначально был помещен в гробницу вместе с мумией. В захоронении археологи обнаружили два саркофага - внешний и внутренний, изготовленные из кедра, а также множество керамических изделий, несколько деревянных моделей погребальных лодок, глиняные статуэтки, изображающие древних египтян.

Как рассказал руководитель испанской археологической экспедиции Алехандро Хеменес Серано, мумия, которая находилась в саркофаге, была завернута в несколько слоев ткани и папируса; на ней же было ожерелье. Ученый добавил, что сохранилась и многоцветная погребальная маска искусной работы. Пока остается загадкой, из какого материала была сделана найденная археологами маска и что из себя представляет таинственное ожерелье. Серано пояснил, что как мумия, так и находившиеся на ней предметы все еще изучаются специалистами.

В конце 2016 года в этом же районе была обнаружена выложенная из камня древняя стена высотой почти два метра. Она была возведена около 4,5 тыс. лет назад в северной части некрополя Куббат-эль-Хава, где находятся захоронения правителей и чиновников Элефантина, который в то время был столицей нома (административная единица Древнего Египта) Та-Сети. Ученые предполагали, что эта стена отгораживала верхний уровень гробниц наиболее почитаемых представителей знати того времени и за ней могут находиться еще невскрытые погребальные камеры древнеегипетских аристократов и номархов (правителей) Та-Сети. Теперь надежды египтологов начинают оправдываться.

Город Элефантина, основанный на одном из самых больших островов в течении реки Нил, длительный период был не только столицей самого южного нома Древнего царства, но и военным форпостом страны на границе с Нубией. Его стратегическое значение определялось и первыми нильскими порогами, после которых начиналось активное судоходство по Нилу до города Фивы и дальше вниз по течению до Средиземного моря.

В настоящее время остров Элефантина (теперь официально называется Гезират Асуан) расположен в черте современного города Асуан в Верхнем Египте.