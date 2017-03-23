Шотландский режиссер готов вложить в создание киношколы в Армении $5 млн
23 марта 2017 - 13:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Шотландский кинорежиссер и сценарист Дэвид Маккензи предложил создать в Армении киношколу и готов вложить в реализацию этого проекта пять миллионов долларов. Об этом 23 марта заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе заседания правительства.
Карапетян поручил министру культуры Армену Амиряну изучить данное предложение и в течение недели установить связь с режиссером. По словам премьер-министра, Маккензи обещает Армении бренд Голливуда, передает Sputnik-Армения.
Дэвид Маккензи начинал свою карьеру в кинематографе с производства короткометражных фильмов. В 1997 году его 20-минутная работа California Sunshine о двух наркодилерах была удостоена нескольких фестивальных наград. Международное признание Маккензи получил после фильма «Молодой Адам» (2003) по произведению Александра Троччи с Эваном МакГрегором и Тильдой Суинтон. Следующей стала картина «Безумие» (2005).
Шотландский режиссер является обладателем наград BAFTA и Берлинского международного кинофестиваля.
Ранее министр культуры Армении Армен Амирян в интервью PanARMENIAN.Net сообщил, что в настоящее время Минкульт разрабатывает структуру в сфере кино, которая приведет к появлению конкурентоспособных фильмов в Армении и позволит сформировать вкус к кино у армянского зрителя.
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