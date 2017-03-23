Вышел трейлер третьего сезона «Фарго»: Юэн МакГрегор играет сразу две роли

PanARMENIAN.Net - Вышел новый трейлер третьего сезона сериала «Фарго», в котором Юэн МакГрегор сыграет сразу две роли.

Премьера состоится 19 апреля на телеканале FX. Сюжет третьего сезона разворачивается в 2010 году, спустя несколько лет после событий первого сезона, передает tvrain.ru.

В продолжении сериала Юэн МакГрегор сыграет сразу две роли — братьев Эммита и Рэя Стасси. В отличие от Эммита, успешного бизнесмена и счастливого семьянина, Рэй — неудачливый офицер, который и стал главным персонажем третьего сезона. В «Фарго» также появятся Кэрри Кун, Мэри Элизабет Уинстед и Дэвид Тьюлис.

Сериал «Фарго» основан на одноименной черной комедии Джоэла и Итана Коэнов 1996 года. На счету у «Фарго» премия «Эмми» и два «Золотых глобуса».