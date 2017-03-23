Премьер Армении раскритиковал строителей дорог за медлительность и отлынивание

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства РА 23 марта дал ряд поручений касательно решения проблем с дорогами в общинах республики.

«При посещении в последнее время многочисленных населенных пунктов стало ясно, что нужно уделить внимание эксплуатации дорог общинного, областного и сельского значения и вопросу пассажироперевозок», – отметил премьер, передает Panorama.am.

Глава правительства поручил министру транспорта, связи и информационных технологий Армении в 10-дневный срок представить пилотную программу касательно решения проблем с дорогами в приграничных общинах.

«Затем – обсудить с министрами обороны и ЧС Армении мероприятия по обеспечению безопасного проезда по этим дорогам», – добавил Карапетян.

Премьер отметил также, что необходимо произвести инвентаризацию наличествующих и ожидаемых финансовых средств и представить в аппарат правительства Армении предложения, с учетом справедливого распределения ограниченных средств, руководствуясь принципом равномерного развития областей Армении.

«В 09:30 на мостах еще нет рабочих, в 17:30 у всех перекур. Однажды я уже поднимал этот вопрос – мне ответили, что они укладываются в сроки. Если работа ведется таким образом – сократите сроки. Не ведется никакой работы. К данной проблеме нужно подходить чрезвычайно жестко. Я понимаю, что это проблема подрядчика, но оформляйте договоры так, чтобы можно было за этим проследить. Кроме того, на мостах выполняется множество инженерных работ, которые можно проводить в другом месте», – сказал Карапетян.