В России представили беспилотник, который запускается как из гранатомета

PanARMENIAN.Net - В России представили модель миниатюрного разведывательного беспилотника, который можно запускать из контейнера по принципу ручного гранатомета. Презентация прошла на конференции «Роботизация Вооруженных сил РФ» в Подмосковье.

Отмечается, что подготовка аппарата к запуску занимает от пяти секунд до трех минут в зависимости от программы полета. На беспилотнике установлена видеокамера, а также иные системы наблюдения и целеуказания. Максимальное время в воздухе составляет два часа, высота полета — до 4 километров.

О других характеристиках беспилотника ничего не сообщается. Планируют ли его принять на вооружение, неизвестно, передает Meduza.

Миниатюрные разведывательные беспилотные самолеты часто предназначены для того, чтобы их можно было запускать руками. Как правило они представляют из себя сборные модели.

При этом в США экспериментировали с беспилотниками, запускаемыми из контейнера, которые затем раскрывают крылья. Один из таких беспилотников-«паразитов» был предназначен для запуска из-под крыла более крупного беспилотника.