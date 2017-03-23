Россия не будет транслировать киевское «Евровидение»

PanARMENIAN.Net - Музыкальный конкурс «Евровидение», который пройдет на Украине, не будет транслировать ни один российский телеканал. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«От России никто в 2017 году на «Евровидение» в Киев не поедет, поэтому ни один из федеральных российских телеканалов не будет транслировать и сам конкурс», — отметил ведущий.

Ранее СБУ объявила о запрете певице Юлие Самойловой на три года въезда в страну. Представитель ведомства Елена Гитлянская пояснила, что «решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины».

В МИД РФ назвали решение Киева политическим и отметили, что оно не учитывает интересы простых зрителей.Самойлова сможет представить Россию на «Евровидении» в 2018 году.

Арцвик Арутюнян будет представлять на конкурсе Армению с песней Fly With Me. Авторами музыки являются Левон и Лилит Навасардяны, соавторами слов - Авет Барсегян и Давит Церунян. Армения выступит в первом полуфинале - 9 мая 2017 года - вместе с Черногорией, Финляндией, Грузией, Португалией, Бельгией, Швецией, Албанией, Австралией, Азербайджаном, Кипром, Словенией, Молдавией, Чехией, Латвией, Исландией, Грецией и Польшей. Армения принимает участие в конкурсе «Евровидение», начиная с 2006 года.

Ранее сообщалось, чтоСлужба безопасности Украины проверит участницу «Евровидения-2017» от Армении Арцвик Арутюнян на предмет посещения Крыма.