Журналисты подсчитали зарплату Мхитаряна

PanARMENIAN.Net - Английское издание Daily Star подсчитало, сколько получают игроки футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» в неделю.

Полузащитник армянской сборной и МЮ Генрих Мхитарян в неделю получает 140 тысяч фунтов стерлингов и продолжает оставаться одним из наиболее высокооплачиваемых игроков английской команды.

Список самых высокооплачиваемых игроков МЮ возглавляет полузащитник Пол Погба - 290 тыс. фунтов. Отмечается, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью зарабатывает еженедельно 312.5 тысяч фунтов стерлингов.

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