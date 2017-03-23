Журналисты подсчитали зарплату Мхитаряна
23 марта 2017 - 15:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Английское издание Daily Star подсчитало, сколько получают игроки футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» в неделю.
Полузащитник армянской сборной и МЮ Генрих Мхитарян в неделю получает 140 тысяч фунтов стерлингов и продолжает оставаться одним из наиболее высокооплачиваемых игроков английской команды.
Список самых высокооплачиваемых игроков МЮ возглавляет полузащитник Пол Погба - 290 тыс. фунтов. Отмечается, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью зарабатывает еженедельно 312.5 тысяч фунтов стерлингов.
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