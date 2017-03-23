Грузия три дня будет отмечать задействование безвизового режима с ЕС

PanARMENIAN.Net - В течение трех дней в Грузии будут проходить различные праздничные мероприятия по случаю задействования безвизового режима. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

С 28 марта граждане Грузии смогут без виз совершать краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны с целью туризма, бизнеса и посещения родственников.

«Важно, что в течение трех дней у нас будут специальные мероприятия – 26, 27 и 28 марта. Это событие страна отметить специально запланированными праздничными мероприятиями», — сказал Квирикашвили перед началом заседания правительства, передает «Грузия-online».

Премьер также сообщил, что уже 28 марта вместе со студентами он отправится в европейские города — Афины и Брюссель.

«28 марта вместе со студентами я отправляюсь сначала в древнейшую столицу европейской культуры – Афины, а после в политический центр Европы – Брюссель с тем, чтобы отметить специальным мероприятием это наиважнейшее событие — задействование безвизового режима для Грузии, а также поблагодарить наших партнеров», — сказал Квирикашвили.

27 феврал 2017 года Совет ЕС одобрил введение безвизового режима между странами сообщества и Грузией. Об этом сообщила пресс-служба Совета.