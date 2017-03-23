Армянская полиция обнародовала число избирателей за 10 дней до выборов
23 марта 2017 - 16:44 AMT
PanARMENIAN.Net - За 10 дней до проведения голосования на выборах в Национальное собрание полиция Армении опубликовала общее число избирателей, включенных в Регистр избирателей Республики Армения, с указанием также числа избирателей, включенных в каждый дополнительный список.
Так, за 10 дней до проведения голосования общее число избирателей, включенных в Регистр избирателей Армении составляет 2.564.795 человек, из которых: - временно изъяты из избирательного списка по месту учета и включены в дополнительный список избирателей по месту нахождения в день голосования – 20.387, - не состоят на учете в Республике Армения – 646.
Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. Сообщается, что миссия продолжает свою работу.
Самое значимое
СНБ Армении в марте 2017 года получила сведения о намерении ввезти из Грузии в Армению контрабандным путем ПЗРК «Игла».
Об этом стало известно в ходе визита премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Лорийскую область, сообщает пресс-служба правительства Армении.
Студенты пяти ближневосточных стран в рамках проектов благодарности «Аврора» в период до 2023 года смогут получать гранты на обучение в Американском университете Армении.
Сторонники доставившего хлеб вооруженной группе «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) Артура Саркисяна в 18:00 (по ереванскому времени) соберутся на площади Свободы в Ереване.
Partner news
Последние новости
Тереза Мэй рассказала о личности лондонского террориста Мужчина, совершивший нападения в Лондоне 22 марта, родился на британской территории и в свое время привлек внимание британской контрразведки МИ-5.
При обстрелах в Алеппо погибли 5 детей, четверо ранены Боевики вооруженной оппозиции открыли 23 марта огонь из минометов по кварталу Эль-Хамдания на юго-западе Алеппо (360 км от Дамаска).
Опрос: Ле Пен теряет шансы на победу в выборах президента Франции Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен продолжает терять шансы на победу в президентских выборах во Франции, лишаясь поддержки избирателей во втором туре.
При попытке въехать в толпу в Бельгии задержали водителя В Антверпене задержали мужчину, который на автомобиле пытался врезаться в толпу.