Армянская полиция обнародовала число избирателей за 10 дней до выборов

PanARMENIAN.Net - За 10 дней до проведения голосования на выборах в Национальное собрание полиция Армении опубликовала общее число избирателей, включенных в Регистр избирателей Республики Армения, с указанием также числа избирателей, включенных в каждый дополнительный список.

Так, за 10 дней до проведения голосования общее число избирателей, включенных в Регистр избирателей Армении составляет 2.564.795 человек, из которых: - временно изъяты из избирательного списка по месту учета и включены в дополнительный список избирателей по месту нахождения в день голосования – 20.387, - не состоят на учете в Республике Армения – 646.

Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. Сообщается, что миссия продолжает свою работу.