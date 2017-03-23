Армянские губернаторы пройдут обучение в Американском университете РА
23 марта 2017 - 16:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Губернаторы областей Армении пройдут обучение в Американском университете Армении. Об этом 23 марта в ходе заседания правительства заявил премьер Армении Карен Карапетян по итогам поведенных региональных визитов.
По его словам, соответствующее соглашение уже подписано, и все губернаторы должны будут пройти в университете обучение по региональному управлению.
Как пояснил премьер-министр проблема заключается в том, что многие программы регионального развития составляются неполноценно и без учета интересов и проблем жителей конкретных регионов.
«В декабре 2016 года мы дали общинам методологию по составлению пятилетних программ развития и уже получили 923 программы. Однако встречи с жителями регионов показали, что программы были обсуждены неполноценно, а в некоторых случаях жители даже не в курсе проектов или поднимают важные вопросы, которые вообще не вошли в планы», - сказал Карапетян, передает «Новости-Армения».
В данной связи он поручил пересмотреть все представленные упущения, выбирать среди программ «чемпионов», которые составили хорошие программы, а также представить их на общественные обсуждения.
Ранее премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства РА 23 марта дал ряд поручений касательно решения проблем с дорогами в общинах республики.
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