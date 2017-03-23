Посол: Израиль желает иметь с Арменией открытые и развитые отношения

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 23 марта принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и полномочного посла Израиля в Армении Элияху Иерушалмина (резиденция в Иерусалиме).

Президент поздравил посла и подчеркнул, что власти Армении готовы поддержать усилия посла в деле укрепления и развития армяно-израильских связей.

Саргсян отметил, что многовековые исторические контакты двух народов обязывают активизировать и придать новое качество межгосударственным отношениям. Президент подчеркнул важность заметного оживления, наметившегося в последнее время в межпарламентских кругах и в сфере общественных отношений, сообщает пресс-служба президента РА.

Посол Элияху Иерушалмин отметил, что наказ правительства его страны, с которым он прибыл в Армению, состоит в том, что Израиль желает иметь с Арменией открытые и развитые отношения, и он сам, являясь послом, приложит все усилия для возможно более скорой реализации этого наказа. Подчеркнув, что в Израиле с глубоким почтением относятся к армянскому народу, Иерушалмин счёл для себя большой честью служить укреплению дружбы двух древних народов и развитию межгосударственных отношений между ними.

На встрече речь шла о возможностях и перспективах расширения армяно-израильского взаимодействия в разных сферах. Собеседники обменялись мнениями по региональным проблемам и процессам.