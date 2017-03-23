ИГ взяло ответственность за лондонский теракт

PanARMENIAN.Net - Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на связанный с ИГ ресурс Amaq Agency.

Ранее стало известно, что число задержанных в связи с терактом, осуществленным в центре британской столицы 22 марта, увеличилось до восьми человек.

Вечером 22 марта автомобиль за рулем которого находился террорист, сбил прохожих, в том числе трех полицейских, на Вестминстерском мосту в Лондоне.

Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножами в руках набросился на полицейского в штатском и попытался проникнуть в парламент. Стражи порядка застрелили нападавшего. От рук террориста погибли трое, несколько десятков человек пострадали.

Скотленд-Ярд квалифицировал инцидент как теракт. ЧП произошло ровно через год после террористической атаки на Брюссель. Тогда в результате двух взрывов в международном аэропорту бельгийской столицы и еще одного на станции метро «Мальбек» в Евроквартале погибли 32 человека и свыше 320 получили ранения.